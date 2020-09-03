Детские школы искусств возобновили работу в традиционном режиме

Детские школы искусств в столице возобновили работу в режиме офлайн. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, такой приказ выпустило Министерство культуры, информации и туризма 28 августа 2020 года. Оговаривается, что организации должны соблюдать санитарные правила в условиях пандемии. В мэрии уточнили, что в офлайн-режиме возобновлены пока практические индивидуальные занятия, на которых присутствуют максимум два-три человека.

В Бишкеке работают девять детских школ искусств и одна детская художественная школа. «Помещения оснащены средствами защиты от COVID-19, проходят дезинфекцию и постоянно проветриваются», — отметили в муниципалитете.

Ранее родители, дети и педагоги обращались в мэрию с просьбой возобновить деятельность школ, так как онлайн-обучение не совсем подходит для творческих занятий.