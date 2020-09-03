Сокращение преподавателей, снижение доходов. Как пандемия отражается на вузах

Высшие учебные заведения Кыргызстана могут пойти на оптимизацию штатов. Причина банальна — их доходы зависят от оплаты учебы студентами. А последние неоднократно обращались с просьбами снизить стоимость контракта, потому что у многих в семье сократились доходы из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Ведомство ограничилось рекомендациями

Министерство образования на многочисленные просьбы студентов и родителей о снижении стоимости обучения или предоставлении отсрочек говорило, что может лишь рекомендовать это вузам.

Дескать, полномочий вмешиваться в их хозяйственную деятельность у ведомства нет. Под конец учебного года на общественное обсуждение были вынесены поправки в Закон «Об образовании». Они предлагают наделить Министерство образования и науки правом издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Но пока документ не принят. И каждый вуз самостоятельно решает финансовый вопрос со студентами. И не всегда в пользу последних.

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Бишкекчанка Чолпон была вынуждена перевести дочь в другой вуз. «Конечно, это было непростое решение, но я просто не могу больше оплачивать дорогой контракт», — признается она.

Таалайбек брал кредит, чтобы сын мог окончить вуз. «Супруга осталась без работы. Кроме того, учебное заведение разрешило своим студентам оплатить остаток в летние месяцы. Вот только выплатил долг», — рассказал он.

Елена оформила академический отпуск. Надеется, что в будущем году финансовое положение семьи улучшится и сможет продолжить учебу.

Оптимизации не миновать?

Пока вузы кадры не сокращают, но вопрос изучают. Накануне нового учебного года преподавателям КРСУ стало известно, что руководство приказало «деканам, заведующим кафедрами, лабораторий, центров и других подразделений внести предложения об изменении списочного состава с учетом 50-процентного сокращения фонда оплаты». При этом предлагается отменить стимулирующие выплаты, а часть сотрудников отправить в отпуск без содержания, чтобы остальным сохранить зарплату в полном объеме.

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Когда о приказе узнала общественность, пресс-служба вуза поспешила заверить, что никакого сокращения нет. А в документе речь идет лишь о внесении предложений. При этом в университете подчеркнули, что отпуск без сохранения заработной платы работнику предоставляется только по его письменному заявлению, а его продолжительность определяется соглашением между работником и работодателем.

«Предлагаемая КРСУ мера вынужденная и временная. Она обусловлена эпидемиологической обстановкой, сокращением денежных поступлений от оплаты контрактного обучения, а также решением Минобразования о начале учебного года в высших и средних профессиональных учебных организациях с использованием технологий дистанционного обучения. Последнее обстоятельство требует особой ответственности и накладывает дополнительную нагрузку на профессорско-преподавательский состав, в то же время высвобождая определенную часть учебно-вспомогательного состава от выполнения обязанностей в новых условиях работы. Тем не менее речь о сокращении штатов, тем более преподавателей, не ведется», — заметили в вузе.

Подобные слухи о возможных сокращениях ходят и в других высших учебных заведениях. Однако их представители заверили 24.kg, что никого не увольняют. По крайней мере, пока.

Пока статистикой не владеют

В Министерстве образования и науки и в эти вопросы вмешиваться не могут.

Начальник управления профессионального образования МОиН Гулмира Абылкасымова объяснила 24.kg, что в соответствии с Законом «Об образовании» образовательные организации обладают самостоятельностью в осуществлении кадровой политики.

«Прием и увольнение преподавателей и других работников высшего учебного заведения производятся согласно трудовому законодательству или на условиях, предусмотренных договором (контрактом). Учитывая, что более 80 процентов бюджетов вузов составляют средства от оплаты стоимости обучения, количество ставок для преподавателей зависит от числа студентов-контрактников», — сказала она.

В то же время в ведомстве отмечают, что снижения приема студентов на контрактные отделения учебных заведений в этом году, несмотря на пандемию, не произошло.

По итогам ОРТ на контрактное обучение в вузы принято 19 тысяч 67 абитуриентов. Этот показатель сохранился на уровне прошлых лет.

В настоящее время высшие учебные заведения продолжают прием на магистерские программы, а также иностранных граждан (до 15 октября).

Но пока в ведомстве не знают, сколько именно студентов задолжали за учебу или взяли академотпуск. Вузы предоставляют статотчетность после 1 октября.