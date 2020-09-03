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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: днем без осадков

В Кыргызстане 4 сентября днем дожди только в некоторых районах Иссык-Кульской и Нарынской областей. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +14, днем +30 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +11, днем +30 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +32 градусов.

В Нарынской области +6 ночью и +20 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +9, днем +20 градусов.

В Таласской области температура ночью +8, днем +29 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163945/
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