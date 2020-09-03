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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 26 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 281 тысячу 768. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 26 миллионов 31 тысяча 410 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 113 тысяч 510), Бразилии (3 миллиона 997 тысяч 865), Индии (3 миллиона 853 тысячи 406), России (1 миллион 1 тысяча 965), Перу (657 тысяч 129), Южной Африке (630 тысяч 595), Колумбии (633 тысячи 321), Мексике (610 тысяч 957) и Испании (479 тысяч 554).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 17,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 217 тысяч 488 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 863 тысяч 28. За последние сутки показатель вырос на 12 тысяч 493 человека. В том числе в США скончались 185 тысяч 720 человек, Бразилии — 123 тысячи 780, Индии — 67 тысяч 376, Мексике — 65 тысяч 816 и Великобритании — 41 тысяча 602.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 135 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 106 тысяч 32, Узбекистане — 42 тысячи 437, Таджикистане — 8 тысяч 654.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163938/
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