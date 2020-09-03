В Кыргызстане за сутки у медиков COVID-19 не выявили

В Кыргызстане за сутки не зарегистрировано случаев заражения медиков COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, из стационаров с выздоровлением выписан один медработник, из домашней изоляции — девять.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысяч 136 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2 тысячи 506 медработников.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.