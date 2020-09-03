В КР выявили еще 99 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, в Бишкеке заболели 17 человек, в Оше — 2, в Ошской области — 11, Чуйской — 3, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 20, Таласской — 6.
Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 135 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.