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Общество

Мэрия Бишкека вновь объявит тендер на ремонт теплотрассы школы № 3

Мэрия Бишкека объявит новый тендер на ремонт теплотрассы школы № 3. Об этом стало известно во время визита вице-мэра Виктории Мозгачевой в учебное заведение.

Напомним, что в прошлом году во время осенних каникул в школе произошла авария. Общеобразовательное учреждение осталось без отопления. Санврач выписал предписание о закрытии школы. После того как на плановом совещании мэр столицы раскритиковал муниципальные подразделения и службы за отсутствие отопления, а также за составленную смету на ремонт, аварию устранили менее чем за сутки. Тогда же сообщили, что на территории учебного заведения заменить требовалось небольшой участок трубы.

Потом выяснилось, что тогда муниципальные службы залатали аварийный участок, но сами трубы не меняли.

«Специалисты составили дефектный акт и локальный сметный расчет. Ремонтные работы и замена теплотрассы обойдутся городу, по их версии, в 1 миллион 81 тысячу сомов», — добавили в муниципалитете.

По мнению вице-мэра, которая ранее возглавляла КП «Бишкектеплоэнерго», смета на ремонт завышена. Районному центру образования, руководству школы поручено сделать перерасчет стоимости с расценками, утвержденными Госстроем, до конца рабочей недели. После чего будет объявлен новый тендер.

Виктория Мозгачева заверила, что ремонтные работы не отразятся на учебном процессе, даже если всем ученикам разрешат учиться в традиционном режиме.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163876/
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