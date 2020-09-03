В Бишкеке 3 сентября облачно и слабый дождь. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 3 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-13.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мидин, Дастан, Сейил, Жазыйра);

9.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Кожояр, Горького), отрезки улиц Кызыл-Кийской, Боталиева, переулки Дарханский, Ужгородский, Сааруйский, Измайловский;

9.00-17.00 — улица Медерова, 217;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Алты-Бакан, Кербез, Ай-Кочо), «Колмо» (улицы Насыйкат, Республиканская, Ак-Жолтой);

9.00-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы), улица Скрябина, 37, 39, 41, 43, 45, Байтика Баатыра, 13, 13б, Абдрахманова, 105/1, 105/2, 105/3, 119, Боконбаева, 63, Усенбаева, 26, переулок Топографический;

9.30-12.00 — отрезки улиц Токтоналиева, Ахунбаева;

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 33;

11.00-14.00 — 6-й микрорайон, 1-4;

13.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Ала-Тоо, Карасаева, Горького, Матросова, переулки Вишневый, Магнитогорский, Гвардейский;

13.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-29, Чуй-32, Чуй-34).

У кого намечается той

Уланбек Азыгалиев

Родился 3 сентября 1975 года во Фрунзе. Вице-мэр Бишкека по вопросам градостроительства и муниципальной собственности.

Памятные даты

День рождения бюстгальтера

Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты.

Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент.

В 1932-м форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в них и придающие женской груди пышность.

Сегодня эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт и драматург Кубанычбек Маликов

3 (16) сентября 1911 года в бедной крестьянской семье в селе Уч-Эмчек (ныне Иссык-Атинский район) родился кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов. Журналист, народный поэт Киргизской ССР.

Его первые произведения опубликованы в 1928-м. Отдельным изданием стихи впервые вышли в 1933 году (сборник «Кубанычбектин ырлары»). В 1949-1952 годах из-под пера Кубанычбека Маликова вышли поэмы «Дружба и любовь» и «Кадыр-аке». В 1954-1966 годах вышли поэтические сборники «Избранные произведения», «Огни в горах», «Молодость», «Орто-Токой», «Думы о будущем», «Голос со скалы» и другие.

Внес большой вклад в развитие кыргызского театра.

С 1930-х писал пьесы, среди которых выделяются «Бийик жерде», «Жүрөк толкуйт», «Девушки с одной улицы», «Осмонкул». Ему также принадлежит либретто опер «Айчурек», «Манас» и «Токтогул».

Кубанычбек Иманалиевич перевел на кыргызский язык ряд произведений русских классиков.

Родился композитор Джумамудун Шералиев

В 1915 году родился советский композитор, народный артист Киргизской ССР Джумамудун Шералиев. Один из основоположников кыргызской музыки.

Родился в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района Нарынской области в семье крестьянина-бедняка. Отец сделал для мальчика незамысловатый детский комуз, и он выучился играть на нем по слуху.

Свою первую песню «Суйгон шарга» («Любимой») сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке», «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Ушундай бол» («Будь таким»). Написал музыку к спектаклям «Тоо кызы», «Курманбек», «Мин кыял», «Укей».

Джумамудуну Шералиеву принадлежат также хоровые произведения, инструментальные пьесы.

Умер 15 марта 1994-го.

Умер писатель Касымалы Баялинов

В 1979 году умер кыргызский советский писатель, публицист, редактор, переводчик Касымалы Баялинов.

Родился 25 сентября в Иссык-Кульской области. Начал печататься в 1923-м.

В 1926 году издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Оно переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).

Касымалы Баялинов стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Максима Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

Куда сходить

Культура