Две трети кыргызстанцев недовольны работой правительства во время COVID-19

Две трети жителей Кыргызстана недовольны реакцией правительства на пандемию COVID-19. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института.

По ее сведениям, с 6 по 15 августа через мобильные и стационарные телефоны были опрошены 1 тысяча 223 жителя КР в возрасте от 18 лет и выше. Интервью проводилось на кыргызском (63 процента случаев), русском (35 процентов) и узбекском (2 процента) языках.

Две трети респондентов (67 процентов) оценили реакцию кабмина на пандемию как неудовлетворительную. Еще 32 процента ответили, что удовлетворены мерами, принятыми государством. Оставшийся 1 процент опрошенных с позицией не определился.

Добавим, что тематика опроса касалась экономических и политических вопросов, предстоящих выборов и борьбы с коронавирусом.