18:08
USD 78.23
EUR 93.67
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Две трети кыргызстанцев недовольны работой правительства во время COVID-19

Две трети жителей Кыргызстана недовольны реакцией правительства на пандемию COVID-19. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института.

По ее сведениям, с 6 по 15 августа через мобильные и стационарные телефоны были опрошены 1 тысяча 223 жителя КР в возрасте от 18 лет и выше. Интервью проводилось на кыргызском (63 процента случаев), русском (35 процентов) и узбекском (2 процента) языках.

Две трети респондентов (67 процентов) оценили реакцию кабмина на пандемию как неудовлетворительную. Еще 32 процента ответили, что удовлетворены мерами, принятыми государством. Оставшийся 1 процент опрошенных с позицией не определился.

Добавим, что тематика опроса касалась экономических и политических вопросов, предстоящих выборов и борьбы с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163863/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
В Минобразования рассказали, какие классы первыми вернутся к офлайн-обучению
В России подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
Кабмин ищет претендента на пост директора Центра судебного представительства
Утвержден план действий правительства Кыргызской Республики на 2020 год
В Баткене завершился капитальный ремонт инфекционной больницы
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25,7 миллиона человек
В Кыргызстане за сутки у медиков коронавирус не выявили
За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет
В КР выявили 78 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 036
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 246 человек
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Нужно&nbsp;ли проводить расследование по&nbsp;высокой смертности от&nbsp;коронавируса (опрос) Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
ДТП с&nbsp;Maybach. Кандидат в&nbsp;депутаты подтвердил, что машина была оформлена на&nbsp;него ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него
Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и&nbsp;прислал на&nbsp;волю заявление Освобождение Батукаева. Атамбаев прервал молчание и прислал на волю заявление
Бизнес
Новый льготный тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;теперь на&nbsp;30&nbsp;дней Новый льготный тариф «ОКУУЧУ» от О! — теперь на 30 дней
O!Store дарит 10&nbsp;ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung O!Store дарит 10 ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung
Будьте в&nbsp;курсе школьной жизни своего ребенка! Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!
Учимся вместе! Где смотреть расписание и&nbsp;уроки тем, кто на&nbsp;дистанционке? Учимся вместе! Где смотреть расписание и уроки тем, кто на дистанционке?
2 сентября, среда
18:02
Две трети кыргызстанцев недовольны работой правительства во время COVID-19 Две трети кыргызстанцев недовольны работой правительств...
18:01
Мэрия Бишкека вновь объявит тендер на ремонт теплотрассы школы № 3
17:55
В Жогорку Кенеше появился новый депутат
17:55
Новый льготный тариф «ОКУУЧУ» от О! — теперь на 30 дней
17:50
Выборы-2020. Сколько денег собрали и потратили политические партии