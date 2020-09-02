В Минобразования рассказали, какие классы первыми вернутся к офлайн-обучению

У Министерства образования и науки есть несколько вариантов возобновления обучения в традиционном режиме. Об этом в эфире «Ала-Тоо-24» сообщила заместитель главы ведомства Надира Джусупбекова.

По ее словам, при стабильной ситуации к обучению в первую очередь должны вернуться ученики 5-х, 9-х и 11-х классов.

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Надира Джусупбекова добавила, что есть план, по которому в первую очередь в школы придут ученики 2-х классов, потом уже 5-х, 9-х и 11-х. «Второклассники обучались всего лишь год, при этом он был неполным. 9-е и 11-е классы — это выпускники. Чем больше они будут обучаться в реальном формате, тем больше у детей будет уверенности, лучше результаты. 5-е классы — переходные, после начальной школы они начинают обучаться в среднем звене, становятся старшеклассниками. Им начинают преподавать разные учителя. Поэтому им тоже тяжело», — отметила она.

Замминистра подчеркнула, что самое главное — это безопасность детей, учителей и родителей.

Напомним, что с 1 сентября в школах обучаются только ученики 1-х классов. Учащиеся 2-11-х классов в первой четверти нового учебного года продолжили учебу в дистанционном режиме.