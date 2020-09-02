В России подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

В России достоверно доказан один клинический случай повторного заражения коронавирусом. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на ведущего специалиста НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Федора Лисицына.

«Сейчас достоверно доказан один-единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа», — сказал он.

Уточняется, что между заболеваниями прошло 148 суток.

По словам Федора Лисицына, еще один возможный случай повторного заражения COVID-19 рассматривается в Туве, однако пока этому нет подтверждения. «Пока вердикт, действительно ли это повторное заражение, не поставлен», — добавил он.