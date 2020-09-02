В Кыргызстане стартовала кампания по выдаче облачной цифровой подписи

В Кыргызстане стартовала кампания по выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.
По ее данным, ключи сформированны посредством облачных технологий на безвозмездной основе. Это будет способствовать успешному развитию и внедрению цифровых платформ и сервисов, ориентированных на конечных пользователей. В рамках кампании, которая будет проводиться до 31 декабря 2021 года, физические и юридические лица могут бесплатно получить подпись, срок действия которой длится один год.
Использование ОЦЭП позволяет идентифицировать получателей услуг, защищать информацию, передаваемую онлайн, подтверждать подлинность документов, давать возможность пользоваться электронными услугами госорганов.
Электронную подпись можно приобрести в центрах обслуживания населения по всей стране. Что касается граждан, которые находятся за пределами Кыргызстана, то они могут получить ее во всех заграничных учреждениях.
Для получения ОЦЭП образцы документов можно посмотреть и скачать на сайте ГП «Инфоком».