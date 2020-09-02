В Кыргызстане стартовала кампания по выдаче облачной цифровой подписи

В Кыргызстане стартовала кампания по выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, ключи сформированны посредством облачных технологий на безвозмездной основе. Это будет способствовать успешному развитию и внедрению цифровых платформ и сервисов, ориентированных на конечных пользователей. В рамках кампании, которая будет проводиться до 31 декабря 2021 года, физические и юридические лица могут бесплатно получить подпись, срок действия которой длится один год.

Подпись будет применяться в Единой системе идентификации и аутентификации «Тундук» при работе с государственными автоматизированными системами.

Использование ОЦЭП позволяет идентифицировать получателей услуг, защищать информацию, передаваемую онлайн, подтверждать подлинность документов, давать возможность пользоваться электронными услугами госорганов.

Электронную подпись можно приобрести в центрах обслуживания населения по всей стране. Что касается граждан, которые находятся за пределами Кыргызстана, то они могут получить ее во всех заграничных учреждениях.

Для получения ОЦЭП образцы документов можно посмотреть и скачать на сайте ГП «Инфоком».

