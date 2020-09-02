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Общество

В каких городах России больше всего не любят мигрантов (исследование)

Больше чем в других российских городах не любят мигрантов жители Новосибирска, Перми и Челябинска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе 2020 года независимым агентством Zoom Market. Об этом сообщает «Лента.ру».

Участников исследования спросили, как они относятся к мигрантам и какую политику в отношении приезжих они бы поддержали. По результатам опроса выяснилось, что 7 процентов россиян отрицательно относятся к мигрантам, 22 процента — положительно, а 41 процент не имеет четкой позиции (нейтрально).

51 процент респондентов заявили, что в российских городах слишком много мигрантов. 42 процента указали, что не обращают на них внимания, а 7 процентов отметили, что мигрантов в их городах мало.

С наибольшей неприязнью в отношении приезжих высказались жители Новосибирска, Перми, Челябинска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Москва оказалась на пятом месте списка, Санкт-Петербург — на десятом. Последнюю позицию рейтинга из 20 городов занял Краснодар. Неплохо к мигрантам относятся также в Астрахани (19-е место) и Иваново (18-е место).

Проведенное исследование показало, что 56 процентов россиян поддерживают политику умеренного контроля над мигрантами, 13 процентов хотят ее ужесточения, 8 процентов выступают за репрессивную политику.

93 процента граждан против создания социальных этнических микрорайонов для мигрантов в крупных городах страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163840/
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