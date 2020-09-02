Только у четверти читателей 24.kg есть вся техника для онлайн-обучения

В Кыргызстане только первоклассники пошли в школы, все остальные начали обучение в дистанционном режиме.

Но далеко не все родители смогли обеспечить детей необходимой для этого техникой: телевизорами, компьютерами/ноутбуками, смартфонами. Во многих семьях есть только один из гаджетов.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, как обстоят у них дела с наличием техники для обучения.

По итогам опроса только четверть проголосовавших читателей (254 голоса) отметили, что в доме есть и телевизор, и компьютер, и смартфон. Еще 9 процентов (95 человек) указали, что у них нет ноутбука, но у ребенка свой смартфон, а 19 (189 голосов) — что школьник использует для обучения телефон родителей. Еще 4 процента (47 читателей) признались, что принципиально не покупают телевизор, но при этом у ребенка есть смартфон.

Больше всего читателей отметили, что у них несколько детей, и они не знают, как делить между ними имеющиеся телевизор и смартфон. Вариант выбрали 29 процентов проголосовавших (296 голосов). Еще у 10 процентов (107 голосов) нет ни телевизора, ни смартфона.