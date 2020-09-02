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Общество

Только у четверти читателей 24.kg есть вся техника для онлайн-обучения

В Кыргызстане только первоклассники пошли в школы, все остальные начали обучение в дистанционном режиме.

Но далеко не все родители смогли обеспечить детей необходимой для этого техникой: телевизорами, компьютерами/ноутбуками, смартфонами. Во многих семьях есть только один из гаджетов.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, как обстоят у них дела с наличием техники для обучения.

По итогам опроса только четверть проголосовавших читателей (254 голоса) отметили, что в доме есть и телевизор, и компьютер, и смартфон. Еще 9 процентов (95 человек) указали, что у них нет ноутбука, но у ребенка свой смартфон, а 19 (189 голосов) — что школьник использует для обучения телефон родителей. Еще 4 процента (47 читателей) признались, что принципиально не покупают телевизор, но при этом у ребенка есть смартфон.

Больше всего читателей отметили, что у них несколько детей, и они не знают, как делить между ними имеющиеся телевизор и смартфон. Вариант выбрали 29 процентов проголосовавших (296 голосов). Еще у 10 процентов (107 голосов) нет ни телевизора, ни смартфона.

А в вашей семье есть необходимая для обучения техника?
Да, у нас есть и компьютер (ноутбук), и телевизор, и собственный смартфон у ребенка — 25% — 254 голоса
Только телевизор и смартфон у ребенка — 9% — 95 голосов
Есть телевизор, но ребенок пользуется моим смартфоном — 19% — 189 голосов
У нас несколько детей, мы не знаем, как делить имеющиеся телевизор и смартфон — 29% — 296 голосов
У нас нет ни телевизора, ни смартфона — 10% — 107 голосов
Телевизор не покупаем принципиально. Есть смартфон — 4% — 47 голосов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163820/
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