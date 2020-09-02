В Кыргызстане завершили капремонт семи объектов здравоохранения

Госстрой завершил реконструкцию и капитальный ремонт семи объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, работы были профинансированы из республиканского бюджета и Общественного «Фонда социального партнерства по развитию регионов». Проектная мощность объектов составляет 595 койко-мест.

В организациях заменили окна и двери, линолеум, обновили электропроводку, сантехнику, вентиляцию, отопительное оборудование, а также проведены отделочные работы.