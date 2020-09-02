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Общество

В Кыргызстане завершили капремонт семи объектов здравоохранения

Госстрой завершил реконструкцию и капитальный ремонт семи объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, работы были профинансированы из республиканского бюджета и Общественного «Фонда социального партнерства по развитию регионов». Проектная мощность объектов составляет 595 койко-мест.

В организациях заменили окна и двери, линолеум, обновили электропроводку, сантехнику, вентиляцию, отопительное оборудование, а также проведены отделочные работы.

Перечень объектов:

  • перепрофилирование под больницу профессионально-технического лицея № 59 в селе Баш-Булак Кара-Суйского района Ошской области на 150 коек;
  • капитальный ремонт старого здания поликлиники на улице Салихова в Баткене на 90 коек;
  • Центр медицинского обслуживания в Кок-Жангаке на 60 коек;
  • капитальный ремонт районной больницы в Чолпон-Ате на 70 коек;
  • капитальный ремонт больницы в Орловке Кеминского района на 45 коек;
  • Головное отделение областной объединенной больницы Иссык-Кульской области в Караколе на 150 коек;
  • капитальный ремонт ФАП в селе Уч-Добо Баткенского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163815/
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