В Кыргызстане завершили капремонт семи объектов здравоохранения

Госстрой завершил реконструкцию и капитальный ремонт семи объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, работы были профинансированы из республиканского бюджета и Общественного «Фонда социального партнерства по развитию регионов». Проектная мощность объектов составляет 595 койко-мест.
В организациях заменили окна и двери, линолеум, обновили электропроводку, сантехнику, вентиляцию, отопительное оборудование, а также проведены отделочные работы.
Перечень объектов:
- перепрофилирование под больницу профессионально-технического лицея № 59 в селе Баш-Булак Кара-Суйского района Ошской области на 150 коек;
- капитальный ремонт старого здания поликлиники на улице Салихова в Баткене на 90 коек;
- Центр медицинского обслуживания в Кок-Жангаке на 60 коек;
- капитальный ремонт районной больницы в Чолпон-Ате на 70 коек;
- капитальный ремонт больницы в Орловке Кеминского района на 45 коек;
- Головное отделение областной объединенной больницы Иссык-Кульской области в Караколе на 150 коек;
- капитальный ремонт ФАП в селе Уч-Добо Баткенского района.