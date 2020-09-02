За последний квартал с арендаторов земли взыскано более 12 миллионов сомов долга

За последний квартал с должников — арендаторов земли взыскано более 12 миллионов сомов. Об этом на онлайн-брифинге сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

Он отметил, что с начала года в судебных органах рассматриваются исковые заявления мэрии на сумму более 280 миллионов сомов.

«Арендованные муниципальные земельные участки должны использоваться по целевому назначению и в сроки, установленные договорными обязательствами. Но, к сожалению, многие арендаторы их не исполняют, поэтому мы вынуждены обращаться в судебные органы за взысканием. Кроме того, мы активно стали применять практику одностороннего расторжения договоров», — отметил Азиз Алымкулов.

Вице-мэр добавил, что по итогам 2019 года в пользу мэрии взыскано более 112 миллионов сомов.