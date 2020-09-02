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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 320 тысяч ПЦР-тестов провели в Кыргызстане с начала пандемии COVID-19

В Кыргызстане с начала распространения коронавируса провели 320 тысяч ПЦР-анализов. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, за прошедшие сутки, 1 сентября, проведено более 1,5 тысячи лабораторных исследований, 31 августа — 725.

«Подтвержденные случаи имеют место быть, расслабляться не стоит. Самая пиковая часть заражений пришла на 18-ю неделю распространения коронавируса — с 15 июня по сей день волна продолжается. Но тенденция постепенно идет на спад, хоть и на высоких цифрах», — проинформировал чиновник.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 36 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163808/
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