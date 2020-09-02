«Единые окна» открыли на базе четырех отделений милиции на Иссык-Куле

В Балыкчи и трех районах Иссык-Кульской области на базе отделений внутренних дел начали работать центры по предоставлению госуслуг по принципу «Единого окна». Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, центры начали работать на базах ОВД Тонского, Иссык-Кульского, Джети-Огузского районов и в Балыкчи.

Жителям данных местностей больше нет необходимости для получения соответствующих справок приезжать в Каракол.

Новый формат обслуживания граждан по принципу «Единого окна» запускают для оптимизации системы предоставления госуслуг, упрощения доступа к ним граждан, сокращения сроков оказания услуг, количества процедур.

Через «Единое окно» можно будет получить справки о наличии либо отсутствии у гражданина судимости на территории Кыргызстана, разрешения на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом. Кроме того, здесь будут принимать и выдавать документы для получения лицензий и разрешений на оборот гражданского и служебного оружия, опасных взрывчатых материалов и пиротехнических изделий.