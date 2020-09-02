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Общество

Все рекламные конструкции и вывески Бишкека внесут в электронный реестр

Все рекламные конструкции и вывески Бишкека будут внесены в систему электронного реестра. Об этом на брифинге сообщил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

Он отметил, что мэрия Бишкека уже начала работу по созданию реестра, в него включены первые объекты.

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«Но на это требуется время. Это большой прорыв. Горожане должны знать, сколько у нас рекламных конструкций, соответствуют ли они законодательству, нормам безопасности, а также проводимой мэрией политике. По инициативе мэрии мы убрали все надписи и наклейки на общественном транспорте, потому что их никто не контролировал. Сейчас идет систематизация, в автобусах и троллейбусах устанавливаются Led-экраны, по ним будет транслироваться реклама, а все доходы от этого будут поступать в бюджет», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163798/
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