Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 264 тысячи 875. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 25 миллионов 749 тысяч 642 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 73 тысячи 840), Бразилии (3 миллиона 950 тысяч 931), Индии (3 миллиона 769 тысяч 523), России (997 тысяч 72), Перу (652 тысячи 37), Южной Африке (628 тысяч 259), Колумбии (624 тысячи 26), Мексике (606 тысяч 306) и Испании (470 тысяч 973).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 17 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 254 тысячи 794 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 850 тысяч 535. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 480 человек. В том числе в США скончались 184 тысячи 664 человека, Бразилии — 122 тысячи 596, Индии — 66 тысяч 333, Мексике — 65 тысяч 241 и Великобритании — 41 тысяча 592.

В Кыргызстане зарегистрировали 44 тысячи 36 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 105 тысяч 944, Узбекистане — 42 тысячи 127, Таджикистане — 8 тысяч 619.