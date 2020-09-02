Арендаторы земель задолжали мэрии квартиры. С ними расторгнут договоры

Мэрия Бишкека начнет расторжение договоров с арендаторами, которые обманули муниципалитет. Об этом на онлайн-брифинге сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его словам, ранее мэрия Бишкека практиковала предоставление земельных участков без конкурса и аукциона, но с условием, что арендатор выделит муниципалитету часть помещений в уже готовых зданиях.

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«Возвращенную площадь далее должны были распределить среди социально уязвимого населения: малоимущих семей, врачей, учителей, сотрудников, тех, кто действительно нуждается. Но, к сожалению, многие компании, получив земельные участки, через судебные органы отменили эти пункты постановления, и работа приостановлена», — рассказал Алымкулов.

По словам вице-мэра, в 2018 году мэрия снова изучила на предмет выполнения договорных обязательств 35 земельных участков площадью более 5 гектаров. С частью землепользователей уже подписаны дополнительные соглашения, согласно которым городу будут переданы помещения площадью около 6 тысяч 300 квадратных метров. Но 30 из 35 участков до сих пор не освоены, при этом арендаторы никакой инициативы по возвращению неиспользуемой земли обратно муниципалитету не проявляют.

«Я бы хотел обратиться к владельцам этих участков: уважаемые наши арендаторы, а может быть и неуважаемые, потому что мэрию и город Бишкек обманули, с сентября мы начнем одностороннее расторжение договоров в случае невыполнения обязательств. Мы вынуждены пойти на этот шаг, и мы его сделаем», — предупредил вице-мэр.