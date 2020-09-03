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Общество

Цифра дня. 104 километра дорог отремонтировали в районах Кыргызстана

На начало сентября капитальный ремонт дорог и улиц городов и районов завершен на участках протяженностью 104 километра. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, в рамках Года развития регионов был запланирован капитальный ремонт улиц протяженностью 152,9 километра. Проект охватывает капитальный ремонт дорог 23 городов и 40 районов республики, в каждом по 3 километра.

«Дорожно-строительные работы завершены в Чуйском, Московском, Жайылском, Алайском, Ноокатском, Базар-Коргонском, Джети-Огузском, Ак-Суйском, Кара-Бууринском, Манасском, Лейлекском и Кадамджайском районах. Все запланированные работы ожидается завершить до конца строительного сезона 2020 года», — подчеркнули в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163791/
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