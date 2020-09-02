За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет

В Кыргызстане за прошедшие сутки не зафиксированы случаи смерти от коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 60 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.