В КР выявили еще 78 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке заболели 23 человека, в Оше — 1, в Ошской области — 3, Чуйской — 10, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 12.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 36 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.