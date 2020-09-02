В одном из ИВС задержанные с COVID-19 находились вместе со здоровыми

Правозащитники Джалал-Абадской области планируют выпустить памятку-рекомендацию для содержащихся в закрытых учреждениях. Об этом сообщают представители организации «Справедливость».

В памятке будет расписана вся необходимая информация о том, как в условиях заключения во время сложной эпидемиологической ситуации максимально обезопасить свое здоровье.

Правозащитники отметили, что закрытым учреждениям в период пандемии внимание практически не уделяется.

По словам директора ОФ «Эквитас» Екатерины Сухоруковой, в судах есть тепловизоры, а в закрытых учреждениях их нет.

«Почему государство о судах заботится больше, чем о закрытых учреждениях», — недоумевает она.

Средства индивидуальной защиты правозащитники обнаружили не во всех ИВС области, в некоторых изоляторах отсутствовали даже антисептики.

При этом правозащитники зафиксировали, что в пик пандемии сотрудники закрытых учреждений и заключенные были сильно обеспокоены по поводу возможного заражения CОVID−19, но при этом не знали, как себя обезопасить.

Региональный представитель Национального центра по предупреждению пыток Алишер Эрматов рассказал, что в ИВС Базар-Коргонского ОВД 18 заключенных пользовались девятью ложками и одиннадцатью кружками.

В отдельных ИВС зараженные CОVID−19 сидели вместе со здоровыми заключенными.

Их удалось разделить в разные камеры только после разъяснения им правил поведения во время пандемии. Инфицированные были выявлены и среди сотрудников закрытых учреждений и правоохранительных органов.

«Памятка-рекомендация по CОVID−19 облегчит разъяснительную работу среди заключенных», — считают правозащитники. Они также выработали рекомендации для правительства, МВД и Наццентра по предупреждению пыток по соблюдению прав заключенных на охрану здоровья.