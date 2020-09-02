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Общество

89 процентов читателей 24.kg за расследование причин смертности от COVID-19

Родные погибших от COVID-19 потребовали провести тщательное расследование высокой смертности от этой болезни и провести работу над ошибками.

«Мы обращаемся к президенту с просьбой создать комиссию, в которую войдут не только представители Минздрава, но и международные эксперты, представители гражданского сектора для тщательного расследования по волне заболеваемости. Было много ошибок, из-за которых столько людей погибло. Предрекают вторую волну, и, если не учесть все ошибки, Кыргызстан опять столкнется с огромным количеством смертей», — отметил на пресс-конференции в 24.kg Айболот Айдосов.

Читатели 24.kg с ним солидарны. По итогам проведенного опроса 89 процентов (1 тысяча 784 человека) проголосовали за проведение расследования по высокой смертности от коронавируса. И лишь 8 процентов (171 человек) высказались против. Нашлись и те, кому оказалось все равно. Таких 35 человек, или 1 процент от числа голосовавших.

Напомним, по официальной статистике, от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане умерли 1 тысяча 60 человек. На пике заболеваемости в один день было зарегистрировано 85 смертей — 15 июля 11 человек умерли от COVID-19 и 74 — от пневмонии.

24.kg
Фото 24.kg. Итоги голосования читателей

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163738/
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