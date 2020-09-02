В Иссык-Кульской области закрыли все дневные стационары

В Иссык-Кульской области законсервировали все дневные стационары. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в регионе всего было создано 119 стационаров на 1 тысячу 655 койко-мест.

«Пациенты могут обращаться в поликлиники и ФАПы. В настоящее время в области работают 6 больниц, 6 центров семейной медицины, 2 центра общей врачебной практики, 53 группы семейных врачей, 120 фельдшерско-акушерских пунктов», — отметили в штабе.

Районные и территориальные больницы обеспечены кислородными станциями. Общее количество кислородных концентраторов — 1 тысяча 14 штук, из них 593 — в больницах, 421 — в дневных стационарах, рентген-аппаратов 19, из них 4 — переносных.