В Бишкеке 2 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 6 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улица Ашар), Чон-Арык (улицы Подольская, Волокаламская, Садырбаева);

9.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Кожояр, Кемин);

9.00-19.00 — улица Огонбаева, 222;

9.30-12.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Раззакова, Тыныстанова, Чокморова, Чуйкова, бульвара Эркиндик;

9.30-14.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Белорусской, Скрябина, переулок Чатыркульский;

10.00-18.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Лермонтова, Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Ала-Букинской, Эгинчиева, Кайназаровой, Талды-Сууйской, переулок Темировский, «110-й квартал»;

14.00-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Арстанбап, Кок-Жайык, Достоевского), «Ак- Босого», улицы Чуй-29, 25, 31, 34, Профессора Зимы, проспект Чингиза Айтматова, 84.

10.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик».

Памятные даты

Образован Ак-Талинский район

Фото Нурзады Осмоновой. Ак-Талинский район Нарынской области

Он образован 2 сентября 1936 года.

По последним данным, в районе проживает чуть более 30 тысяч человек, хотя по размеру он гораздо больше некоторых районов республики. В составе Ак-Талинского района 13 айыльных округов. Но, несмотря на то что в нем проживает не так много людей, именно эта земля подарила Кыргызстану акына Тоголока Молдо, композитора Калыя Молдобасанова, певца и композитора-мелодиста Мусу Баетова.

В честь последнего назван центр Ак-Талинского района — село Баетово.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касымалы Джантошев

Фото open.kg. Касымалы Джантошев

2 сентября (15 сентября) 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926 году он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928-м создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Касымалы Джантошев известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в его творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968 года.

Родился народный артист КР Мунарбек Атагельдиев

Родился 2 сентября 1949 года. Народный артист КР, с 1971-го концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. Умер 20 августа 2014 года.

Умер композитор Владимир Фере

Фото из интернета. Владимир Фере

В 1971 году в возрасте 69 лет в городе Москве умер советсткий композитор Владимир Фере.

Родился 7 (20) мая 1902-го в городе Камышине. Народный артист Киргизской ССР, музыкальный педагог, профессор, один из авторов музыки Государственного гимна Киргизской ССР.

В 1936-1944 годах — художественный руководитель Кыргызской филармонии.

Он считается одним из основоположников кыргызской профессиональной музыки. В содружестве с Владимиром Власовым и Абдыласом Малдыбаевым им созданы первые кыргызские музыкальные драмы, оперы и балеты — «Алтын кыз», «Айчурек», «Манас», «На берегах Иссык-Куля», «Токтогул» и многие другие.

Погиб артист Чолпонбек Базарбаев

В 2002 году в Бишкеке в результате автомобильной катастрофы погиб кыргызский артист балета Чолпонбек Базарбаев.

Родился 4 февраля 1949-го в селе Чолпон Кочкорского района. Народный артист СССР (1982).

В 2004 году его имя присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, которое он окончил.

О творчестве Чолпонбека Базарбаева сняты телевизионные фильмы: «Путь к премьере» (1974), «Танец — жизнь моя» (1976), «Пластический ряд» (1989), «Юбилей Чолпонбека Базарбаева» (1992), а также художественный фильм «Нокдаун» с его участием, созданный киностудией «Кыргызфильм» в 1990 году.

Куда сходить

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