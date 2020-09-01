4 тысячи метров над уровнем моря: в село Кызыл-Эшме провели водопровод

В селе Кызыл-Эшме Чон-Алайского района провели линию водопровода. Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе.

По ее данным, в местности живут 1 тысяча 515 человек. У них не было доступа к чистой воде, и людям приходилось брать ее для личных нужд из каналов.

«Чтобы помочь жителям, ВПП ООН поддержала проект по проведению линии водопровода. Для реализации этого проекта местная администрация выделила 600 тысяч сомов на закупку пластиковых труб. Проект реализован на высокой отметке — 4 тысячи 15 метров над уровнем моря. В таких условиях высокогорья и сложного горного рельефа провести водопровод и сделать грунтовую дорогу было сложно. К работам в проекте привлекались местные жители из числа малоимущих семей (всего 42 участника). Все они получат продовольственную помощь — по 150 килограммов пшеничной муки и 15 литров обогащенного растительного масла», — проинформировали в организации.