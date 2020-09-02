В Баткене завершился капитальный ремонт инфекционной больницы

В Баткенской области завершился капитальный ремонт старого здания инфекционной больницы, рассчитанной на 90 мест. Об этом сообщила пресс-служба полпреда региона.

По ее данным, в здании заменили кровлю, окна, двери, систему отопления, провели канализацию. Сейчас там убирают строительный мусор и благоустраивают территорию.

«В скором времени планируется оснастить больницу мебелью. Для капитального ремонта здания из республиканского бюджета выделено более 12 миллионов сомов», — рассказали в полпредстве.