13:20
USD 78.23
EUR 93.67
RUB 1.06
Общество

В Баткене завершился капитальный ремонт инфекционной больницы

В Баткенской области завершился капитальный ремонт старого здания инфекционной больницы, рассчитанной на 90 мест. Об этом сообщила пресс-служба полпреда региона.

По ее данным, в здании заменили кровлю, окна, двери, систему отопления, провели канализацию. Сейчас там убирают строительный мусор и благоустраивают территорию.

«В скором времени планируется оснастить больницу мебелью. Для капитального ремонта здания из республиканского бюджета выделено более 12 миллионов сомов», — рассказали в полпредстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163703/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25,7 миллиона человек
В Кыргызстане за сутки у медиков коронавирус не выявили
За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет
В КР выявили 78 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 036
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 246 человек
Маски и дистанция. Как проходит учебный день первоклассников Бишкека
89 процентов читателей 24.kg за расследование причин смертности от COVID-19
В одном из ИВС задержанные с COVID-19 находились вместе со здоровыми
В Иссык-Кульской области закрыли все дневные стационары
На Иссык-Куле специальные награды получили 52 милиционера
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Нужно&nbsp;ли проводить расследование по&nbsp;высокой смертности от&nbsp;коронавируса (опрос) Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
ДТП с&nbsp;Maybach. Кандидат в&nbsp;депутаты подтвердил, что машина была оформлена на&nbsp;него ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него
В&nbsp;Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы В Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы
Бизнес
O!Store дарит 10&nbsp;ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung O!Store дарит 10 ГБ интернета всем покупателям смартфонов Samsung
Будьте в&nbsp;курсе школьной жизни своего ребенка! Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!
Учимся вместе! Где смотреть расписание и&nbsp;уроки тем, кто на&nbsp;дистанционке? Учимся вместе! Где смотреть расписание и уроки тем, кто на дистанционке?
Новый пакет &laquo;СВ&nbsp;7&nbsp;Школьный&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;общение&nbsp;&mdash; в&nbsp;вашем смартфоне Новый пакет «СВ 7 Школьный» от MegaCom: учеба и общение — в вашем смартфоне
2 сентября, среда
13:12
В Бишкекской школе собирают деньги в копилку класса, несмотря на обучение онлайн В Бишкекской школе собирают деньги в копилку класса, не...
13:01
За последний квартал с арендаторов земли взыскано более 12 миллионов сомов долга
12:54
Кабмин ищет претендента на пост директора Центра судебного представительства
12:45
Услуги мобильного ЦОН в Кыргызстане подешевели
12:38
Суд восстановил в должности гендиректора Джалал-Абадского областного телевидения