Митинг у здания Жогорку Кенеша. Арендаторы ТЦ «Караван» поскандалили с милицией

В Бишкеке проходит митинг арендаторов торгового центра «Караван».

Больше 100 человек пришли с требованием исключить ТЦ из электронных торгов. Ранее участники акции сообщили, что арендаторов хотят выгнать с рабочих мест, хотя оплату аренды помещений Фонд по управлению госимуществом взимает регулярно.

Во время митинга между собравшимися и сотрудниками правоохранительных органов произошел скандал. Среди участников акции протеста был гражданин Турции. Милиция просила его показать документы, последний отказался.

Выяснилось, что иностранец пришел поддержать супругу — арендатора магазина в «Караване». Когда милиционеры хотели забрать его в отделение, митингующие отбили мужчину и не дали его задержать.

ТЦ «Караван» конфисковали у экс-депутата парламента и бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева по решению суда. Он принят в государственную собственность в 2017-м. Основной доход от аренды торговых точек в ТЦ получает госпредприятие «Мулк».

ГП «Мулк» создано для сохранения и дальнейшего использования конфискованного в государственную собственность имущества и иных конфликтных объектов, по которым ведутся споры.