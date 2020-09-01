В День независимости с центральной площади вывезли две тонны мусора

После празднования Дня независимости с центральной площади Ала-Тоо вывезено две тонны мусора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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В муниципалитете напомнили, что в связи с пандемией COVID-19 массовые мероприятия отменены, традиционного праздничного концерта в честь Дня независимости КР не было. Но многие горожане и гости столицы пришли посмотреть на праздничный салют.

«К счастью, по данным ГУВД Бишкека, ни один ребенок не был потерян, каких-либо других происшествий и правонарушений зафиксировано не было», — добавили в мэрии.

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» вывезли две тонны мусора. В прошлом году во время празднования зрители концертных программ на площади Ала-Тоо оставили 16 тонн мусора.