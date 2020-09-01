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Общество

Завтра в жилмассиве «Арча-Бешик» не будет холодной воды

Завтра, 2 сентября, в жилмассиве «Арча-Бешик» не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, с 10.00 до 17.00 будет временно прекращена подача питьевой воды.

Причина отключения — подготовка к осенне-зимнему периоду и замена задвижек на водоводах и пожарных гидрантах.

В муниципалитете приносят извинения и просят жителей, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить по единому номеру Бишкекводоканала 1533, кол-центр столичной мэрии — 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163665/
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