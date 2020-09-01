Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25,4 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 261 тысячу 37. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 25 миллионов 484 тысячи 767 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 30 тысяч 587), Бразилии (3 миллиона 908 тысяч 272), Индии (3 миллиона 691 тысяча 166), России (992 тысячи 402), Перу (647 тысяч 166), Южной Африке (627 тысяч 41), Колумбии (615 тысяч 94), Мексике (599 тысяч 560) и Испании (462 тысячи 858).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 16,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 200 тысяч 812 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 850 тысяч 535. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 130 человек. В том числе в США скончались 183 тысячи 597 человек, Бразилии — 121 тысяча 381, Индии — 65 тысяч 288, Мексике — 64 тысячи 414 и Великобритании — 41 тысяча 589.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 958 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 105 тысяч 872, Узбекистане — 41 тысячу 893, Таджикистане — 8 тысяч 583.