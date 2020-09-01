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Общество

Сегодня последний день уплаты налога на транспорт

Сегодня последний день уплаты налога на транспорт, завтра — на жилые дома и землю. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По данным пресс-службы ведомства, завтра истекает срок уплаты налога на жилые дома и квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности), а также земельного налога (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

ГНС призывает владельцев транспортных средств, жилого имущества и земли успеть оплатить налоги в срок.

Сделать это можно в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, через платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163659/
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