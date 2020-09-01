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Общество

Оскорбление патруля в Бишкеке: девушку осудили на три года

В столице девушку, поскандалившую с милиционерами, осудили на три года, но отпустили по амнистии. Об этом говорится в постановлении суда.

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Бишкекчанка признала вину частично. Она сказала, что 11 апреля вышла на рынок. Не поняла, почему ее остановили, потому что милиционеры обращались к ней на государственном языке, при это держали за руки и требовали документы. Девушка сказала, что у нее нет паспорта и маршрутного листа, так как она живет рядом. После чего начала с ними конфликтовать, поскольку сотрудники стали хватать ее за руки, провоцировать и снимать на камеру.

Гражданка КР признала, что оскорбила милиционеров, выражалась нецензурными словами, потому как находилась в стрессовом состоянии.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако, применив амнистию, освободил ее от назначенного уголовного наказания в виде лишения свободы.

Напомним, что работники УВД Октябрьского района на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова 11 апреля остановили девушку для проведения разъяснительной беседы, так как на ее лице отсутствовала медицинская маска. Но гражданка стала нецензурно выражаться, не подчинилась законным требованиям милиционера, вела себя агрессивно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163641/
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