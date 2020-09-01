Оскорбление патруля в Бишкеке: девушку осудили на три года

В столице девушку, поскандалившую с милиционерами, осудили на три года, но отпустили по амнистии. Об этом говорится в постановлении суда.
Бишкекчанка признала вину частично. Она сказала, что 11 апреля вышла на рынок. Не поняла, почему ее остановили, потому что милиционеры обращались к ней на государственном языке, при это держали за руки и требовали документы. Девушка сказала, что у нее нет паспорта и маршрутного листа, так как она живет рядом. После чего начала с ними конфликтовать, поскольку сотрудники стали хватать ее за руки, провоцировать и снимать на камеру.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако, применив амнистию, освободил ее от назначенного уголовного наказания в виде лишения свободы.
Напомним, что работники УВД Октябрьского района на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова 11 апреля остановили девушку для проведения разъяснительной беседы, так как на ее лице отсутствовала медицинская маска. Но гражданка стала нецензурно выражаться, не подчинилась законным требованиям милиционера, вела себя агрессивно.