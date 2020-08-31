Общественный транспорт в Бишкеке с 1 сентября заработает в обычном режиме

С 1 сентября городской общественный транспорт (автобусы, троллейбусы и маршрутки) будет вновь работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что автобусы, троллейбусы и маршрутки будут выезжать на линии с утра до вечера без перерывов, по расписанию.

Муниципалитет призывает всех пассажиров соблюдать санитарные правила, носить маски.

Чиновники заверяют, что следят за тем, чтобы в салонах были установлены санитайзеры, проводились влажная уборка и дезинфекция.

В автобусах и троллейбусах можно оплачивать проезд картой «Тулпар».