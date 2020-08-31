В Индонезии обнаружен новый штамм-мутант коронавируса

В Индонезии зафиксировали измененный штамм коронавируса, который получил название «Мутация D614G». Об этом сообщает газета The Star.

«По предварительной информации, мутировавший штамм коронавируса обнаружили примерно у 40 процентов всех инфицированных в стране», — сказал руководитель базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана Амин Соебандрио.

По его словам, в настоящий момент ведутся дополнительные исследования для получения более точных сведений.

Амин Соебандрио также отметил, что передача мутировавшего D614G происходит быстрее. В то же время он подчеркнул, что пока нет научных данных, которые доказывали бы более тяжелую переносимость этой инфекции.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что значительных мутаций коронавируса, которые говорили бы об ослаблении инфекции, не обнаружено.

По словам старшего эксперта в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кетрин Смолвуд, организация пристально следит за мутациями коронавируса, кроме этого, проводятся исследования, касающиеся в основном вирусологического аспекта. Вместе с тем она заметила: для понимания того, насколько мутации влияют на поведение вируса, нужно также изучить клиническую картину.