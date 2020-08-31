Посол Великобритании поздравил кыргызстанцев с Днем независимости на госязыке

Посол Объединенного Королевства в КР Чарльз Гарретт поздравил кыргызстанцев с Днем независимости на государственном языке. Видео поздравления опубликовано на официальной странице посольства в социальных сетях.

«На протяжении 29 лет Кыргызстан, побеждая преграды смелостью, показал стремление построить демократическое и развитое общество. Основу независимых и демократических стран составляет чистое и справедливое общество. Парламент играет большую роль в формировании чистого общества. Жогорку Кенеш — это место, где разрабатываются законы, принимая во внимание требования каждого человека. Поэтому я считаю, что предстоящие выборы имеют большое значение», — рассказал Чарльз Гарретт.

«От имени королевы Елизаветы II и от себя лично поздравляю вас с сегодняшним Днем независимости! Желаю всем крепкого здоровья, Кыргызстану — процветания!» — сказал он.

Чарльз Гарретт вступил в должность посла Великобритании в Кыргызстане в июне 2019 года. Он известен тем, что ведет странички в соцсетях, где рассказывает о жизни в республике.