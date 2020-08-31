В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали два случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщил республиканский штаб.

Оба медика заразились в Джалал-Абадской области.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны пять медработников. Из домашней изоляции с выздоровлением зарегистрировано 13 медиков.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 133 медиков, выздоровели 2 тысячи 471.