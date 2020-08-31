В Кыргызстане выявили еще 78 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке заболели 18 человек, в Оше — 1, в Ошской области — 6, в Чуйской — 10, в Таласской — 2, в Нарынской — 4, в Иссык-Кульской — 14, в Джалал-Абадской — 11, в Баткенской — 12.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 898 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.