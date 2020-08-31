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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел 261 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 261 человек. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке выздоровели 134 человека, в Оше — 1, в Ошской области — 6, в Чуйской — 13, в Таласской — 4, в Нарынской — 1, в Иссык-Кульской — 52, в Джалал-Абадской — 26, в Баткенской — 24.

Всего за весь период зарегистрировали 38 тысяч 459 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163605/
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