24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Ровно 29 лет назад, 31 августа 1991 года, Верховный Совет Кыргызстана принял Декларацию о государственной независимости республики. Так завершилась ее жизнь в составе СССР.

Почти за три десятилетия самостоятельности Кыргызстан пережил многое, но продолжает двигаться вперед.

День независимости — один из главных дней для кыргызстанцев. Это праздник всех, кому дороги такие ценности, как гордость за страну, вера в ее будущее, любовь к Родине, уважение к людям, которые живут с ними на одной земле.

Кыргызстану хочется пожелать процветания, а для этого ему нужны наши сплоченность, ответственность, сила, мудрость, усердие.

24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с праздником. Желаем всем вам мира, счастья, благополучия, стойкости. Пусть в душе каждого будет место для любви к Родине.