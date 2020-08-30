Гражданам Узбекистана разрешен въезд в Кыргызстан с 1 сентября

С 1 сентября граждане Узбекистана смогут посещать Кыргызстан без ограничений. Об этом сообщает республиканский штаб.

Читайте по теме В республиканском штабе сообщили, граждане каких стран могут въехать в КР

Уточняется, что соседняя республика вошла в список стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, поэтому стало возможным разрешить въезд узбекистанцев на территорию КР.

Ранее республиканский штаб назвал перечень стран, чьи граждане могут въехать в Кыргызстан. В список вошли те государства, где наблюдаются снижение случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации.

Помимо этого, власти упростили въезд для иностранцев и лиц без гражданства.