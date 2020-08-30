В Кыргызстане еще у пяти медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали пять случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщил республиканский штаб.
В Джалал-Абадской области коронавирусом заразились два медика, в Баткенской области — два, в Ошской области — один.
За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны шесть медиков. Из домашней изоляции с выздоровлением зарегистрировано семь медицинских работников.
Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 131 медика, выздоровели — 2 тысячи 453 человека.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.