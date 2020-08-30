В Кыргызстане выявили еще 108 случаев внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке заболели 17 человек, Оше — 2, Ошской области — 12, Таласской — 6, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 33, Баткенской — 16.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 820 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.