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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 225 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 225 человек. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке выздоровели 107 человек, в Оше — 5, Ошской области — 22, Чуйской области — 17, Таласской — 3, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 15.

Всего за весь период зарегистрировали 38 тысяч 198 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163591/
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