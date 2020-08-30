В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 225 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 225 человек. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке выздоровели 107 человек, в Оше — 5, Ошской области — 22, Чуйской области — 17, Таласской — 3, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 21, Баткенской — 15.

Всего за весь период зарегистрировали 38 тысяч 198 выздоровевших.