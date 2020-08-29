В МВД кадровые перестановки. Начальником СБНОН стал Бакыт Матмусаев

Начальником Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стал Бакыт Матмусаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Ранее полковник милиции занимал должность начальника управления внутренних дел на транспорте.

«Приказом Кашкара Джунушалиева начальник УВД Джалал-Абадской области Кылыч Жолдошев снят с должности и назначен на место Бакыта Матмусаева. Документ подписан 28 августа. Личному составу обоих начальников еще не представили», — сообщили редакции.

Ранее начальником СБНОН был Олег Запольский. Он скончался в результате коронавирусной инфекции.