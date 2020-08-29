13:14
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 281 тысячу 819. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 24 миллиона 734 тысячи 448 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 913 тысяч 941), Бразилии (3 миллиона 804 тысячи 803), Индии (3 миллиона 463 тысячи 972), России (977 тысяч 730), Перу (621 тысяча 997), Южной Африке (620 тысяч 132), Колумбии (590 тысяч 492), Мексике (585 тысяч 738) и Испании (439 тысяч 286).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 16,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 200 тысяч 884 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 837 тысяч 124. За последние двое суток показатель вырос на 5 тысяч 538 человек. В том числе в США скончались 181,8 тысячи человек, Бразилии — 119 тысяч 504, Мексике — 63 тысячи 146, Индии — 62 тысячи 550 и Великобритании — 41 тысяча 573.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 712 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 105 тысяч 558, Узбекистане — 40 тысяч 720, Таджикистане — 8 тысяч 481.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163578/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус
За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет
В КР выявили 125 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 712
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 247 человек
В Джалал-Абаде закрыли все стационары
Сеть кинотеатров просит премьер-министра разрешить работать
Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
Во время подворных обходов выявлено почти 6,5 тысячи больных ОРВИ и пневмонией
В Бишкеке в ресторане Bellagio проводят поминки c большим числом людей
Коронавирус в Кыргызстане. Как общественный транспорт соблюдает санитарные нормы
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;Бишкеке ситуация остается напряженной Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке ситуация остается напряженной
Выборы-2020. Партия &laquo;Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
Кыргызстанцы, находящиеся в&nbsp;РФ, теперь могут улететь домой в&nbsp;свободном графике Кыргызстанцы, находящиеся в РФ, теперь могут улететь домой в свободном графике
Как партии готовят сторонников: на&nbsp;участки в&nbsp;Бишкеке массово свозят сельчан Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан
Бизнес
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
Молодежь Кыргызстана призывает не&nbsp;продавать свои голоса на&nbsp;выборах Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
Успейте оплатить налоги на&nbsp;землю, жилье и&nbsp;транспорт вместе с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
29 августа, суббота
12:45
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
12:33
В Баткенской области закрыли все дневные стационары
12:25
В Бишкеке водитель Mazda Demio сбил 19-летнюю девушку
12:11
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,7 миллиона человек
12:03
Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах