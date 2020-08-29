Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 281 тысячу 819. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 24 миллиона 734 тысячи 448 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 913 тысяч 941), Бразилии (3 миллиона 804 тысячи 803), Индии (3 миллиона 463 тысячи 972), России (977 тысяч 730), Перу (621 тысяча 997), Южной Африке (620 тысяч 132), Колумбии (590 тысяч 492), Мексике (585 тысяч 738) и Испании (439 тысяч 286).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 16,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 200 тысяч 884 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 837 тысяч 124. За последние двое суток показатель вырос на 5 тысяч 538 человек. В том числе в США скончались 181,8 тысячи человек, Бразилии — 119 тысяч 504, Мексике — 63 тысячи 146, Индии — 62 тысячи 550 и Великобритании — 41 тысяча 573.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 712 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 105 тысяч 558, Узбекистане — 40 тысяч 720, Таджикистане — 8 тысяч 481.