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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали три случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке коронавирусом заразился один медик, в Джалал-Абаде — два.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 126 медиков, выздоровели — 2 тысячи 424 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163577/
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