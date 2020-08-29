В Кыргызстане еще у трех медиков выявили коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали три случая заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сообщил республиканский штаб.

В Бишкеке коронавирусом заразился один медик, в Джалал-Абаде — два.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 126 медиков, выздоровели — 2 тысячи 424 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.